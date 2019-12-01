Tras muerte de "El Mencho" se registraron 252 bloqueos de criminales, admiten las autoridades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 10:52:16

Ciudad de México, a 23 de febrero 2026.- Luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un operativo de las Fuerzas Armadas mexicanas, en Tapalpa, Jalisco, se registraron 252 bloqueos por parte de miembros del crimen organizado en carreteras de 20 estados, además de de incendios de vehículos y ataques a gasolineras y comercios, admitió el Gabinete de Seguridad federal del gobierno de México.

A través de una tarjeta informativa, el organismo federal detalló que, al corte de las 20:00 horas del 22 de febrero, 23 bloqueos presuntamente realizados por integrantes del crimen organizado seguían activos, junto con cuatro cierres parciales.

Por otra parte, el 90 por ciento de los bloqueos ya habían sido retirados y controlados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y autoridades estatales y municipales.

El estado de Jalisco concentró la mayor parte de las movilizaciones criminales en protesta por el abatimiento del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con 65.

En entidades como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron bloqueos aislados que fueron atendidos de inmediato por las autoridades locales, “sin que exista reporte de algún incidente”, aseguró el gabinete de seguridad.

No obstante, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que todas las carreteras del país habían sido liberadas tras la jornada violenta.