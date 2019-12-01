Incendian dos vehículos en Las Américas, en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 10:22:54
Celaya, Guanajuato, a 23 de febrero 2026.- El incendio de dos vehículos la madrugada de este lunes en la colonia Las Américas, en la ciudad de Celaya, Guanajuato,  fue provocado dejando el saldo de daños materiales.

Así lo confirmó la Secretaria de Seguridad y Paz a través de un comunicado donde informó que no se registraron más incidentes en las carreteras del estado.

El incendio en Celaya ocurrió en la calle Levorio Crespo casi esquina con Ramos Millán alrededor de las 03:00 horas, a donde acudieron cuerpos de bomberos al recibir el llamado de alerta.

Al sofocar las llamas confirmaron que solo quedó pérdida total de dos vehículos.

Fiscalía del Estado lleva a cabo una carpeta de investigación de lo ocurrido.

Noventa Grados
