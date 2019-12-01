Tras lluvias intensas, espectacular cae sobre vehículo con dos personas a bordo en el Estado de México; no se reportan lesionados

Tras lluvias intensas, espectacular cae sobre vehículo con dos personas a bordo en el Estado de México; no se reportan lesionados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 20:37:46
Tlalnepantla, Estado de México, a 13 de agosto de 2025.- Luego de las lluvias intensas que se han registrado en gran parte de la Ciudad de México, ocurrió un accidente en la glorieta de Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Benito Juárez, en el cual, un espectacular electrónico se derrumbó y aplastó la parte delantera de un vehículo, en el cual, iban dos personas a bordo. 

Fuentes oficiales informaron que, no hubo reporte de lesionados más que los daños materiales, siendo el carro afectado y un camión de carga, que afirman, fue alcanzado un poco por la estructura. 

La estructura que cayó, tenía al menos 6 metros de largo por 5 metros de alto, y contaba con múltiples paneles electrónicos. 

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos (PCyB), quienes hicieron el retiro de la estructura, además, también arribaron a la zona, personal de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policía municipal, quienes se quedaron al resguardo de la zona, para así, poder agilizar la movilidad de los conductores.

