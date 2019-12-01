Mariposa Monarca Arriba al Santuario El Rosario en Ocampo: Expectativas de Visitas Superiores al Año Pasado

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 16:43:53

Ocampo, Michoacán, a 22 de noviembre de 2025,- Decenas de personas de diversas edades se dieron cita en el santuario El Rosario de la mariposa monarca para ser testigos de la llegada del lepidóptero.

Al respecto, Homero Gómez Valencia, presidente de la fundación Homero Gómez "El Guardián", apuntó que desde la primera semana de noviembre se registró presencia de colonias de mariposas, superando la superficie cubierta del año pasado.

"Hoy 22 de noviembre tenemos presencia de cuatro colonias de mariposa monarca, en las cuales hay una gran densidad de superficie cubierta. Ahorita, yo creo que a las alturas de la temporada, ya tenemos la misma mariposa monarca que teníamos el año pasado", comentó en entrevista.

En lo que fue el primer día de apertura de los santuarios, se observó la llegada de autobuses de Aguascalientes, Estado de México y Querétaro, así como familias que, en algunos casos, era la segunda ocasión de su visita.

Entre sábado y domingo se estima que se tuvo una visita de alrededor de mil personas, mientras que el resto de la semana se esperan 250 visitantes diarios.