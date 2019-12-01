Mariposa Monarca Arriba al Santuario El Rosario en Ocampo: Expectativas de Visitas Superiores al Año Pasado

Mariposa Monarca Arriba al Santuario El Rosario en Ocampo: Expectativas de Visitas Superiores al Año Pasado
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 16:43:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ocampo, Michoacán, a 22 de noviembre de 2025,- Decenas de personas de diversas edades se dieron cita en el santuario El Rosario de la mariposa monarca para ser testigos de la llegada del lepidóptero.

Al respecto, Homero Gómez Valencia, presidente de la fundación Homero Gómez "El Guardián", apuntó que desde la primera semana de noviembre se registró presencia de colonias de mariposas, superando la superficie cubierta del año pasado.

"Hoy 22 de noviembre tenemos presencia de cuatro colonias de mariposa monarca, en las cuales hay una gran densidad de superficie cubierta. Ahorita, yo creo que a las alturas de la temporada, ya tenemos la misma mariposa monarca que teníamos el año pasado", comentó en entrevista.

En lo que fue el primer día de apertura de los santuarios, se observó la llegada de autobuses de Aguascalientes, Estado de México y Querétaro, así como familias que, en algunos casos, era la segunda ocasión de su visita.

Entre sábado y domingo se estima que se tuvo una visita de alrededor de mil personas, mientras que el resto de la semana se esperan 250 visitantes diarios.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asegura Policía Estatal de Caminos remolque con 45 mil litros de combustible en Celaya, Guanajuato
Aseguran sustancias nocivas en empresa de paquetería de Tarímbaro, Michoacán
Camión de carga arde en plena Autopista de Occidente, en Michoacán; lo atribuyen a fallo mecánico
Aseguran dos campamentos clandestinos, una Jeep robada y más de 5 kilos de estupefaciente en operativo sorpresa del Plan Paricutín en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Mariposa Monarca Arriba al Santuario El Rosario en Ocampo: Expectativas de Visitas Superiores al Año Pasado
Envían a Bolsonaro a prisión por riesgo de escape; aseguran que intentó retirar tobillera
Subastan en millonaria cifra cámara fotográfica del papa Francisco
En Uruapan, Michoacán, rescatan a tres personas secuestradas y detienen a un presunto plagiario
Comentarios