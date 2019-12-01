Tras huir más de una década, detienen a Reyna “N”; mujer que asesinó a su padre y lo enterró en su patio

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2025.- El día de hoy se informó que, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lograron la detención de una mujer, la cual es señalada como probable responsable del homicidio de su padre sucedido en el año 2004, en la alcaldía Iztacalco.

Sobre los hechos se informa, que la detenida, identificada como Reyna “N”, habría tenido una fuerte discusión con su padre, lo que desencadeno la agresión de la mujer, golpeando a la víctima en la cabeza en repetidas ocasiones, causándole la muerte. Autoridades indican que después de los hechos, la hoy detenida colocó dentro de una bolsa de plástico los restos de su padre para después sepultarlo en el patio de su vivienda.

Hermanos de la presunta responsable, indicaron que Reyna “N”, fue la encargada de avisarles vía telefónica lo sucedido, para posteriormente huir del lugar. Los hermanos de la presunta responsable comentan que, ellos acudieron el día de los hechos tras la llamada a la vivienda en la que vivía su padre, y al llegar encontraron una nota de Reyna “N”, en la cual les pedía que no la buscaran y además, les ofrecía disculpas por lo ocurrido.

Autoridades oficiales aseguran que la acusada, estuvo escondiéndose en distintos lugares del país, hasta que el día de hoy, se confirmó su captura, trasladándola al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, para así determinar su situación legal en las próximas horas.