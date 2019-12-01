Llegará la primera tormenta invernal de la temporada este viernes; habrá descenso en la temperatura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 19:34:24

Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2025.- Este viernes se espera la entrada de la primera tormenta invernal de la temporada, por lo que habrá un gran descenso de las temperaturas en el noroeste del territorio nacional, esto de acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Asimismo, detallaron que debido a la interacción del frente frío número 15 con una vaguada, así como la entrada de un nuevo frente frío que se aproximará al noroeste del país, provocarán lluvias de fuertes a muy fuertes en Baja California y Sonora, además de la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas en las entidades mencionadas y Chihuahua.

Habrá ambiente de frío a muy frío con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados, con heladas en las sierras de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y de 0 a 5 grados con posibles heladas en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

También se esperan lluvias puntuales fuertes en algunas regiones de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además se pronosticaron lluvias fuertes en el sur de Guerrero; intervalos de chubascos en regiones de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Tabasco.