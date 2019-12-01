Destruye la SSP 8 kilogramos de pólvora pirotécnica en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 21:21:01

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- Luego de la explosión en la ciudad de Morelia, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública destruyeron ocho kilogramos de pólvora pirotécnica.

Sobre el particular se informó que en conjunto con agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado y autoridades municipales, los efectivos del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil, acudieron a Fuegos Pirotécnicos Juárez ubicada al norponiente de la capital del estado, donde se registró una explosión.

En el sitio, el personal de la SSP acordonó el área y procedió a destruir cerca de ocho kilogramos de pólvora pirotécnica.

Lo anterior con la finalidad de prevenir más explosiones en el lugar. Posterior a ello las autoridades correspondientes continuaron con la realización de las pesquisas competentes.