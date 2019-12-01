Destruye la SSP 8 kilogramos de pólvora pirotécnica en Morelia, Michoacán 

Destruye la SSP 8 kilogramos de pólvora pirotécnica en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 21:21:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- Luego de la explosión en la ciudad de Morelia, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública destruyeron ocho kilogramos de pólvora pirotécnica. 

Sobre el particular se informó que en conjunto con agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado y autoridades municipales, los efectivos del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil, acudieron a Fuegos Pirotécnicos Juárez ubicada al norponiente de la capital del estado, donde se registró una explosión. 

En el sitio, el personal de la SSP acordonó el área y procedió a destruir cerca de ocho kilogramos de pólvora pirotécnica.

Lo anterior con la finalidad de  prevenir más explosiones en el lugar. Posterior a ello las autoridades correspondientes continuaron con la realización de las pesquisas competentes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En mega operativo trasladan a “El Licenciado”; presunto cerebro del asesinato de Carlos Manzo enfrenta su primera gran audiencia
Naufragan pescadores en playa de Tamaulipas; tres de ellos fueron rescatados, uno falleció y otro está desaparecido
Ataque e incendio de bar Lacoss en Puebla deja ya seis muertos; bailarinas y meseros entre las víctimas
Destruye la SSP 8 kilogramos de pólvora pirotécnica en Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
En mega operativo trasladan a “El Licenciado”; presunto cerebro del asesinato de Carlos Manzo enfrenta su primera gran audiencia
Operaba desde Morelia “El Licenciado”, presunto autor del homicidio de Carlos Manzo, acusa Memo Valencia; lo vincula con red que quitó la vida al líder mezcalero Sergio Rangel
La mexicana Fátima Bosch, se convierte en Miss Universo 2025
Operativo de alto impacto en Michoacán: Detienen federación y estado a cuatro sujetos y aseguran explosivos
Comentarios