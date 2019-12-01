Policía Morelia detiene tres presuntos ladrones en la colonia Guadalupe

Policía Morelia detiene tres presuntos ladrones en la colonia Guadalupe
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 20:18:06
Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- Elementos de la Policía Morelia lograron la detención de tres presuntos ladrones, quienes al parecer intentaba asaltar un negocio en la colonia Guadalupe de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida colonia se estaba perpetrando un asalto.

De inmediato se implementó un operativo, el cual arrojó como resultado la detención de tres presuntos ladrones.

Finalmente los requeridos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

