Choque vehicular en Ciudad Hidalgo, Michoacán, deja dos jóvenes sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 21:03:43

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- Un saldo de dos jóvenes muertos, uno de ellos, menor de edad, fue el que dejó el choque entre un auto compacto y un camión de carga, hechos registrados en la carretera Morelia-Zitácuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la altura del kilómetro 161 de la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de La Bóveda, se había registrado un choque automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municpal, quienes al arribar encontraron chocados un camión de carga y un automóvil compacto, dentro del cual estaba sin vida un varón de 19 años y una joven de 16 años.

Con base en lo anterior al sitio se trasladaron elementos de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos e indicaron las actuaciones que el caso amerita.