Tras enfrentamiento en Huaniqueo, Michoacán, policías detienen a siete y aseguran armas 

Tras enfrentamiento en Huaniqueo, Michoacán, policías detienen a siete y aseguran armas 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 18:58:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huaniqueo, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.- Como resultado de acciones operativas que personal estatal y federal lleva a cabo en este municipio en la búsqueda de dos personas desaparecidas, y tras un enfrentamiento con sujetos armados, autoridades policiacas lograron detener a siete sujetos y asegurar armas.

Al respecto se informó que luego de que se reportara la desaparición de Alberto Floriano Quiroz y su hijo Noé Floriano Estela, desde el pasado 16 de agosto en la tenencia de Teremendo de Los Reyes, del municipio de Morelia, autoridades de las guardias Civil y Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía General del Estado, iniciaron operativos en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Fue este martes que en este municipio se registró un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y sujetos armados el cual arrojó como resultado la detención de siete sujetos, y el aseguramiento de armas.

Finalmente los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cuerpo de menor de 4 años sin vida atorada en una protección de vivienda en Hidalgo 
Denuncian reclutamiento masivo de jóvenes en final de futbol en Zitácuaro, Michoacán: Al menos 25 se unieron a las filas del crimen
Rescatan a niño que quedó atrapado adentro de máquina de peluches en Nuevo León
Detienen en Monterrey a un hondureño que intentó robarse un camión de pan
Más información de la categoria
Denuncian reclutamiento masivo de jóvenes en final de futbol en Zitácuaro, Michoacán: Al menos 25 se unieron a las filas del crimen
Madres y Padres de los 43 de Ayotzinapa realizan marcha a 1 mes de cumplirse 11 años de la tragedia; siguen sin respuestas contundentes sobre el paradero de sus hijos 
Carrera Atlética “Súper Héroes Run” busca sensibilizar a la ciudadanía y apoyar a niñas y niños con cáncer
Grupo armado embosca a agentes de la FGE Michoacán que buscaban a dos desaparecidos de Morelia: Hay varios detenidos
Comentarios