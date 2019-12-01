Tras enfrentamiento en Huaniqueo, Michoacán, policías detienen a siete y aseguran armas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 18:58:15

Huaniqueo, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.- Como resultado de acciones operativas que personal estatal y federal lleva a cabo en este municipio en la búsqueda de dos personas desaparecidas, y tras un enfrentamiento con sujetos armados, autoridades policiacas lograron detener a siete sujetos y asegurar armas.

Al respecto se informó que luego de que se reportara la desaparición de Alberto Floriano Quiroz y su hijo Noé Floriano Estela, desde el pasado 16 de agosto en la tenencia de Teremendo de Los Reyes, del municipio de Morelia, autoridades de las guardias Civil y Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía General del Estado, iniciaron operativos en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Fue este martes que en este municipio se registró un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y sujetos armados el cual arrojó como resultado la detención de siete sujetos, y el aseguramiento de armas.

Finalmente los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.