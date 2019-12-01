Exceso de velocidad ocasionó la volcadura de un auto en Cumbres del Lago del municipio de Querétaro

Exceso de velocidad ocasionó la volcadura de un auto en Cumbres del Lago del municipio de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 20:56:54
Querétaro, Querétaro, a 21 de noviembre de 2025.- Importantes daños materiales, fue lo que dejó la volcadura de un auto, la cual, se registró la tarde de este viernes en el Fraccionamiento Cumbres del Lago.

Fue en la zona de Juriquilla, en donde el vehículo circulaba en presunto exceso de velocidad, lo que ocasionó, que el conductor perdiera el control del volante.

Al perder el control, el auto volcó, quedando fuera de la cinta asfáltica, con los neumáticos arriba, con importantes daños materiales.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al conductor y determinaron que no presentaba heridas graves, por lo que, no iba a requerir traslado a un hospital.

