En Coeneo, Michoacán: Detienen a dos hombres por transporte ilegal de madera

Coeneo, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- Como resultado de acciones operativas, disuasivas de tala ilegal, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, detuvo a dos hombres por su posible relación en el delito forestal, en su modalidad de transportación.

Sobre el particular se informó que los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia implementado en una brecha de terracería ubicada en la localidad de Matugeo, municipio de Coeneo, donde personal operativo observó una camioneta Chevrolet, color blanco, que transportaba producto forestal maderable en el área de carga. Al solicitar al conductor detener la unidad y requerir la documentación que acreditara la legal trasportación del recurso, este manifestó no contar con ningún documento, al igual que su acompañante.

Durante la inspección, los agentes localizaron madera en cortas dimensiones del género pino, además de que la unidad presentaba número de serie no visible. Ante ello, fueron detenidos quienes se identificaron como Francisco “N” de 22 años y Gonzalo “N” de 20 años de edad.

Los detenidos, junto con el vehículo y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Publico, a efecto de que se determine su situación jurídica.