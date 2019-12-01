Condenan en Guanajuato a tres hombres a 55 años de prisión por secuestrar y torturar a dos personas en Irapuato, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 19:25:48

Irapuato, Guanajuato, 14 de noviembre de 2026.- Tres hombres fueron sentenciados a 55 años de prisión cada uno por privar de la libertad y torturar brutalmente a dos personas, a quienes mantuvieron cautivas en una casa de seguridad en Irapuato, donde intentaron obligarlas a involucrarse en la venta de drogas.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo esta condena, considerada inédita por la institución, contra Salvador Alfonso “N”, alias “El Chaparro”; Luis Jonathan “N”, conocido como “El Jalisco”, y Manuel “N”, alias “El Mudo”. La sentencia fue dictada el pasado 10 de noviembre mediante un procedimiento abreviado y quedó firme.

Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2024. La primera víctima, quien trabajaba como taxista, se encontraba comiendo con un cliente en la colonia El Naranjal cuando fue interceptada por los ahora sentenciados, quienes la obligaron a subir a un vehículo y la trasladaron a un inmueble de la calle Rosendo Salazar, en la colonia Primero de Mayo.

En ese domicilio fue mantenida en cautiverio, vigilada y sometida a interrogatorios y torturas durante varias horas. Sus agresores buscaban obtener información sobre la venta de droga en la zona y obligarla a incorporarse a la comercialización de narcóticos. Incluso, parte de las agresiones fueron grabadas con teléfonos celulares.

Horas más tarde, minutos antes de la medianoche, los mismos sujetos irrumpieron armados en un establecimiento nocturno ubicado sobre el bulevar Solidaridad, donde privaron de su libertad al propietario del negocio.

La segunda víctima fue trasladada en una camioneta con reporte de robo al mismo inmueble de la colonia Primero de Mayo, donde también fue interrogada y torturada para obtener información sobre la presunta venta de droga en su establecimiento y forzarla a participar en esa actividad criminal.

Tras las investigaciones, agentes de la Fiscalía lograron ubicar la casa de seguridad y, alrededor de las 21:00 horas del 6 de abril de 2024, ingresaron al inmueble para rescatar a ambas víctimas, quienes estaban amarradas de pies y manos.

En las inmediaciones del domicilio fueron detenidos Salvador Alfonso “N”, Luis Jonathan “N” y Manuel “N”, cuando presuntamente intentaban ingresar para continuar con la vigilancia y custodia de los cautivos.

La investigación ministerial, respaldada por peritajes, análisis de información y diligencias de campo, permitió acreditar la responsabilidad penal de los tres hombres por los delitos de privación de la libertad agravada y lesiones gravísimas calificadas.

Finalmente, el 10 de noviembre de 2026, un juez les impuso 55 años de cárcel a cada uno, sin posibilidad de acceder a beneficios ni sustitutivos de la pena, además de una sanción económica.

También se estableció el pago por concepto de daño psicológico a las víctimas, mientras que quedó pendiente la cuantificación de la reparación del daño moral e integral durante la etapa de ejecución de sentencia. Asimismo, se ordenó la suspensión de sus derechos político-electorales.

La condena quedó firme luego de que las partes renunciaran a los plazos legales para presentar impugnaciones, por lo que los tres responsables deberán cumplir las penas impuestas.