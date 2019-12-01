Reportan operativo de seguridad en Celaya con persona rescatada y aseguramiento de armas

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 20:22:33

Celaya, Guanajuato, 18 de abril de 2026.- Fuerte despilegue se registró tras un presunto enfrentamiento entre elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Fuerzas de Tarea de la Guardia Nacional en la zona norponiente de la ciudad lo que arrojó de manera preliminar del rescate de persona presuntamente privada de la libertad y el aseguramiento de armas de fuego y un vehículo.

El suceso tuvo lugar en una zona parcelaria ubicada entre las colonias Villas de Elguera y San José de Guanajuato poco antes de las 5:00 de la tarde de este sábado.

Según versiones el reporte generó el desplazamiento de elementos emocionados y al ubicar a los presuntos responsables comenzó la persecución e intercambio de disparos entre el camino saca cosecha donde los sujetos corrieron y abandonaron sus armas así como a la víctima que estaba golpeada dentro de un vehículo.

Mientras que se realizó un operativo para dar con el paradero de los presuntos responsables, sin embargo hasta el momento se ignoran los resultados.

Finalmente la persona fue trasladada a un centro médico para continuar su atención médica.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes informen la realidad de los hechos a través de un comunicado oficial.