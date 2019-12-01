Despliegue militar en Tepalcatepec, Michoacán; sigue búsqueda del principal capo de la entidad

Tepalcatepec, Mich., a 18 de abril de 2026.– Un amplio operativo de seguridad desplegado desde este sábado en la región de Tierra Caliente mantiene en vilo a autoridades y población, con un saldo preliminar de una persona detenida cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.

El dispositivo, coordinado por fuerzas federales y estatales, incluye la participación del Ejército, la Marina y corporaciones de seguridad pública, que han concentrado a cientos de elementos en distintos puntos estratégicos. Desde el aire, helicópteros han realizado sobrevuelos constantes, mientras convoyes terrestres recorren carreteras y accesos clave en municipios de alta incidencia delictiva, según reportaron pobladores.

Hasta el corte de la tarde, la información oficial sigue siendo limitada. Fuentes citadas por medios locales señalan que no se han revelado detalles sobre la identidad del detenido, aunque trascendió que es un hombre de nacionalidad colombiana. También se desconoce del alcance total de la operación, lo que ha reforzado el clima de incertidumbre en la zona.

En paralelo, versiones extraoficiales apuntan a que el despliegue tendría como objetivo principal la localización de Juan José Farías Álvarez, conocido como “El Abuelo”, una figura señalada por autoridades como actor relevante en la dinámica criminal de la región, quien cuenta con una recompensa de 10 millones de dólares en Estados Unidos. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por instancias gubernamentales.

También han circulado reportes no verificados sobre la posible captura de un familiar cercano al presunto líder, incluso uno de sus hijos, aunque dichas versiones carecen de respaldo oficial y se mantienen en el terreno de la especulación.

Farías Álvarez ha sido vinculado durante años con actividades como el tráfico de drogas, el control territorial y enfrentamientos armados en municipios como Tepalcatepec. Su nombre ha trascendido el ámbito nacional, al figurar entre los objetivos prioritarios de agencias estadounidenses, que han ofrecido una recompensa millonaria por información que conduzca a su captura.

Pese a la magnitud del despliegue, el único dato confirmado hasta ahora es la detención de una persona. El resto permanece bajo estricta reserva.