Tras cometer abuso en contra de una alumna de 7 años, detienen a maestro de natación en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 22:21:31

Monterrey, Nuevo León, a 15 de agosto de 2025.- Un instructor de natación fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León, debido a que se le acusa de abusar sexualmente de una alumna de 7 años de edad.

De acuerdo a información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, el presunto responsable de cometer los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, fue identificado como Daniel “N” de 47 años de edad.

Asimismo, detallaron que los hechos se registraron el pasado 5 de agosto, cuando el maestro invitó a la menor a su casa, a que conviviera con sus dos sobrinas también menores de edad, después de finalizar su clase de natación

Los hechos se registraron el pasado 5 de agosto cuando el hombre invitó a convivir a la menor a su casa junto con dos de sus sobrinas menores de edad, al término de la clase de natación.

La madre de la víctima, dio permiso para que su hija acudiera al domicilio ubicado en la colonia Villa Mitras, en Monterrey, debido a que conocía al instructor y las otras niñas eran compañeras de clase de su hija.

“Se tiene conocimiento que el día 05 de agosto del presente al terminar su clase de natación fue invitada (la menor afectada) por el investigado a convivir con él y dos de sus sobrinas menores de edad, solicitando permiso para la ahora víctima a su madre, aceptando ésta debido a que conoce plenamente al investigado", indicó la Fiscalía.

El detenido fue ingresado a un Centro de Reinserción Social Estatal a disposición de un juez de control y juicio oral penal del estado de Nuevo León.