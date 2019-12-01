Cae "El Gigan", señalado como líder criminal en Edomex

Cae "El Gigan", señalado como líder criminal en Edomex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 07:30:55
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Ecatepec, Estado de México, a 5 de noviembre 2026.- Personal de seguridad estatal capturó a Luis Humberto “N”, alias “El Gigan”, presunto líder criminal en el Estado de México de una banda ligada a una organización de Jalisco.

Según la información oficial, el sujeto señalado de ser el jefe de “Los Gigan”, fue detenido durante 38 operaciones simultáneas que dejaron un total de 32 personas capturadas en la entidad mexiquense.

La mencionada célula criminal está  relaciona con extorsión, narcomenudeo, tráfico de armas, despojo y homicidio en varios municipios del Edomex.

Igualmente se anunció la captura de Miguel “N” o ‘Miky Juárez’, señalado por dirigir un grupo dedicado a la extorsión y delitos contra la salud que operaba bajo una fachada sindical, y Luis “N” o ‘El Pollo’, presuntamente encargado de coordinar la extracción, almacenamiento y comercialización ilícita de gas LP.

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