Tras cateos en Morelia, Michoacán detienen a uno y aseguran más de mil dosis de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 11:46:15

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero 2026.- Como resultado de la cumplimentación de dos cateos en distintos puntos de la capital michoacana, se aseguraron más de mil dosis de metanfetamina y se detuvo a un hombre.

Sobre particular se informó que la primer diligencia fue realizada en un inmueble ubicado en la calle Yunuen de la colonia Félix Ireta, donde el personal de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, con el apoyo de la unidad canina K9, aseguró 825.5 dosis de metanfetamina.

En una segunda acción, los agentes investigadores ejecutaron un cateo en un inmueble ubicado sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura del Infonavit Justo Mendoza, sitio donde fueron aseguradas 235 dosis de metanfetamina y se realizó la detención de Rogelio “N”, de 41 años de edad.

Durante ambas diligencias, los elementos de la Policía Morelia, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional brindaron seguridad perimetral, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las actuaciones ministeriales.

El detenido y la droga asegurada quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.