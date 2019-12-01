Reportan incendio en Neza; columna de humo llega hasta CDMX

Reportan incendio en Neza; columna de humo llega hasta CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 13:19:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nezahualcóyotl, Estado de México, a 17 de febrero 2026.- Un incendio en un pastizal en la ciudad de Nezahualcóyotl generó una alta y densa columna de humo que se desplazó hacia diversos sectores de la Ciudad de México, la cual se encuentra en Fase 1 de contingencia ambiental.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas comenzaron en la zona del Bordo de Xochiaca, cerca de la autopista Peñón-Texcoco y el Anillo Periférico Río de los Remedios.

Además, usuarios en redes sociales reportan que el humo es visible desde distintos puntos del Edomex, así como de varias alcaldías capitalinas como la Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez.

Por su parte, en la previa, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) apuntó que mantuvo la Fase I de dicha contingencia  para la mañana del martes 17 de febrero del 2026, “con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Menor de edad da positivo a un opioide sintético tras ser hospitalizada en Puebla
Feria del Bienestar: Acerca la FGE servicios de atención y asesoría jurídica a mujeres de Uruapan, Michoacán 
Agrupamiento Lacustre reporta cero "huachicoleo" de agua al inicio del año; en sequía pasada, una pipa realizaba 14 viajes diarios
Reportan incendio en Neza; columna de humo llega hasta CDMX
Más información de la categoria
Menor de edad da positivo a un opioide sintético tras ser hospitalizada en Puebla
Gobierno de Michoacán presenta iniciativa para prohibir deuda público de largo plazo en el estado
Gobierno de Michoacán presenta iniciativa para prohibir deuda público de largo plazo en el estado
Fallece Jesse Jackson, activista defensor de derechos civiles y ex compañero de Martin Luther King Jr.
Comentarios