Reportan incendio en Neza; columna de humo llega hasta CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 13:19:31

Nezahualcóyotl, Estado de México, a 17 de febrero 2026.- Un incendio en un pastizal en la ciudad de Nezahualcóyotl generó una alta y densa columna de humo que se desplazó hacia diversos sectores de la Ciudad de México, la cual se encuentra en Fase 1 de contingencia ambiental.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas comenzaron en la zona del Bordo de Xochiaca, cerca de la autopista Peñón-Texcoco y el Anillo Periférico Río de los Remedios.

Además, usuarios en redes sociales reportan que el humo es visible desde distintos puntos del Edomex, así como de varias alcaldías capitalinas como la Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez.

Por su parte, en la previa, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) apuntó que mantuvo la Fase I de dicha contingencia para la mañana del martes 17 de febrero del 2026, “con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes”.