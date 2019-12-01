Agrupamiento Lacustre reporta cero "huachicoleo" de agua al inicio del año; en sequía pasada, una pipa realizaba 14 viajes diarios

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 13:30:27

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Juan Rodríguez Ríos, encargado del Agrupamiento Lacustre de la Guardia Civil, informó que, a raíz de la vigilancia constante del Lago de Pátzcuaro, el inicio de este año ha registrado cero casos de extracción ilegal de agua (huachicoleo). Sin embargo, advirtió sobre la magnitud del problema durante la temporada de estiaje.

El funcionario detalló que la principal afectación ocurre cuando la sequía es más severa, ya que el agua extraída ilegalmente se destina principalmente a las huertas de aguacate.

Rodríguez Ríos compartió un antecedente de extracción ilegal de agua del año pasado.

"una pipa que extraía agua aquí del municipio de Pátzcuaro, que más o menos comenta la denunciante que era un aproximado de 14 viajes diarios que realizaba en alrededor de un día, entonces más o menos aproximado de unos 200 mil litros más o menos diarios", comentó en entrevista mientras realizaba un recorrido de inspección del afluente.

El mando policial explicó que los recorridos se realizan cada tercer día en coordinación con C5 para detectar vehículos como pipas o camionetas que extraen agua en zonas como Opongio.

Añadió que la extracción de agua del lago se considera un delito federal, ya que el cuerpo de agua es patrimonio de la nación, por lo que los casos son puestos a disposición del fuero federal. Además de combatir el "huachicoleo", el agrupamiento realiza labores preventivas y de proximidad con turistas y comunidades aledañas como Janitzio y Erongarícuaro.