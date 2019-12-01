Tras cateo en Uruapan, Michoacán aseguran sustancias ilícitas y detienen a dos personas

Tras cateo en Uruapan, Michoacán aseguran sustancias ilícitas y detienen a dos personas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 11:56:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 17 de febrero 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo en un inmueble del municipio de Uruapan, la Fiscalía General del Estado (FGE) con el apoyo del personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y del Ejército Mexicano, aseguró diversas sustancias con características de narcótico y se logró la detención de dos personas.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia judicial se realizó en cumplimiento a un mandato otorgado por la autoridad competente, derivado de actos de investigación que permitieron establecer la posible comisión de delitos contra la salud.

Durante la intervención, el personal de la FGE llevó a cabo las actuaciones ministeriales y periciales correspondientes, mientras que los elementos de la SSP y del Ejército Mexicano brindaron apoyo táctico y seguridad perimetral para garantizar el adecuado desarrollo del operativo.

En el inmueble fueron localizadas 15 dosis de sustancia granulosa de color rosa, una dosis de sustancia granulosa de color blanco, una bolsa con material vegetal con las características propias de la marihuana, una pipa con residuos y seis teléfonos celulares, indicios que quedaron asegurados para su análisis e integración a la carpeta de investigación.

En el lugar fueron detenidos Edgar “N” y Alma “N”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Menor de edad da positivo a un opioide sintético tras ser hospitalizada en Puebla
Feria del Bienestar: Acerca la FGE servicios de atención y asesoría jurídica a mujeres de Uruapan, Michoacán 
Agrupamiento Lacustre reporta cero "huachicoleo" de agua al inicio del año; en sequía pasada, una pipa realizaba 14 viajes diarios
Reportan incendio en Neza; columna de humo llega hasta CDMX
Más información de la categoria
Menor de edad da positivo a un opioide sintético tras ser hospitalizada en Puebla
Gobierno de Michoacán presenta iniciativa para prohibir deuda público de largo plazo en el estado
Gobierno de Michoacán presenta iniciativa para prohibir deuda público de largo plazo en el estado
Fallece Jesse Jackson, activista defensor de derechos civiles y ex compañero de Martin Luther King Jr.
Comentarios