Tras cateo en Uruapan, Michoacán aseguran sustancias ilícitas y detienen a dos personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 11:56:21

Uruapan, Michoacán, a 17 de febrero 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo en un inmueble del municipio de Uruapan, la Fiscalía General del Estado (FGE) con el apoyo del personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y del Ejército Mexicano, aseguró diversas sustancias con características de narcótico y se logró la detención de dos personas.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia judicial se realizó en cumplimiento a un mandato otorgado por la autoridad competente, derivado de actos de investigación que permitieron establecer la posible comisión de delitos contra la salud.

Durante la intervención, el personal de la FGE llevó a cabo las actuaciones ministeriales y periciales correspondientes, mientras que los elementos de la SSP y del Ejército Mexicano brindaron apoyo táctico y seguridad perimetral para garantizar el adecuado desarrollo del operativo.

En el inmueble fueron localizadas 15 dosis de sustancia granulosa de color rosa, una dosis de sustancia granulosa de color blanco, una bolsa con material vegetal con las características propias de la marihuana, una pipa con residuos y seis teléfonos celulares, indicios que quedaron asegurados para su análisis e integración a la carpeta de investigación.

En el lugar fueron detenidos Edgar “N” y Alma “N”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.