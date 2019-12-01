Ultiman a tiros a un hombre en Uruapan, Michoacán; en una cartulina lo acusan de ser el homicida de una joven encargada de una tienda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 12:57:26

Uruapan, Michoacán, a 17 de febrero 2026.- En calles de la colonia Plan de Ayala de esta ciudad, fue ultimado a tiros un individuo; esta persona, según una cartulina hallada junto al cuerpo, sería la responsable del homicidio de la joven Jazmin, quien fue ultimada en una tienda de abarrotes el pasado sábado.

Al respecto se informó que esta mañana de martes, autoridades policiacas fueron alertados de que en la calle Adolfo Castro, de la referida colonia, habían asesinado a tiros a un individuo.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que junto al cuerpo se localizó una cartulina en la cual se señalaba al ahora occiso de ser el presunto responsable de la muerte de una joven el sábado pasado.