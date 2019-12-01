Tras cateos en Morelia, Michoacán, aseguran más de 2 mil 500 dosis de estupefacientes; hay tres detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 11:40:52

Morelia, Michoacán, 19 de abril del 2026.- Como resultado de la cumplimentación de órdenes de cateo otorgadas por autoridad jurisdiccional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) realizó seis acciones operativas en distintos puntos de la capital, logrando el aseguramiento de narcóticos y la detención de tres personas.

Sobre el particular se informó que la primera acción fue realizada en la colonia Santiaguito, en un inmueble de la calle Volcán de San Andrés, lugar donde se aseguraron 500 dosis de metanfetamina y 7.74 de marihuana; ahí fue detenido Alexis “N”, de 19 años.

En otra acción realizada en la colonia El Realito, sobre la calle Lanceros de la Libertad, se aseguraron 522.5 dosis de metanfetamina; mientras que, en la colonia Industrial, en un domicilio de la calle Zafiro, fueron localizadas 382.5 dosis de la misma sustancia.

Asimismo, en un inmueble del Periférico Paseo de la República, en la colonia Ignacio Zaragoza, se aseguraron 412.5 dosis de metanfetamina; en tanto que en la colonia Aquiles Serdán, en la calle Pablo G. Mesías, fueron incautadas 262.5 dosis.

Finalmente, en la colonia Infonavit La Colina, en la calle Plaza Granate, se aseguraron 425 dosis de metanfetamina y fueron detenidos Linda Ivett “N”, de 34 años, y Juan Diego “N”, de 24 años, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Durante estas acciones, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) brindaron apoyo en la seguridad perimetral. En total, se aseguraron 2 mil 512.74 dosis de narcóticos, las cuales, junto con las personas detenidas, fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente.