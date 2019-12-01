Ocho niños mueren en tiroteo en Luisiana; investigan múltiples escenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 11:13:24

Luisiana, Estados Unidos, 19 de abril del 2026.— Ocho menores de entre uno y 14 años murieron en un hecho de violencia ocurrido la mañana del domingo en la ciudad de Shreveport, informaron autoridades locales. En total, 10 personas resultaron heridas por disparos.

El jefe de la policía de Shreveport, Wayne Smith, indicó que el tiroteo se registró alrededor de las 6:00 horas y que la escena se extendía a por lo menos tres ubicaciones distintas, lo que ha complicado las labores de investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto agresor fue abatido por elementos de seguridad tras una persecución vehicular que se prolongó hasta la ciudad de Bossier City. Autoridades señalaron que algunos de los menores afectados eran familiares del sospechoso.

“Se trata de una escena extensa, distinta a lo que la mayoría ha visto”, declaró el jefe policial al referirse a la magnitud del caso.

La Policía Estatal de Luisiana informó que, a petición de la corporación local, se sumaron detectives para apoyar en las investigaciones. Asimismo, confirmaron que ningún agente resultó herido durante el operativo.

Las autoridades continúan recabando información y solicitaron a la población que, en caso de contar con fotografías, videos o datos relevantes, los compartan con los investigadores para esclarecer lo ocurrido.