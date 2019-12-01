Aparatoso choque con volcadura en Corregidora, Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 11:36:38

Corregidora, Querétaro, 19 de abril del 2026.- La madrugada de este domingo, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la avenida Paseo Constituyentes, en donde se registró un aparatoso choque con volcadura en el municipio de Corregidora, Querétaro.

Fue a la altura de Pueblo Nuevo, en el municipio de Corregidora, en donde se registró el aparatoso accidente, aparentemente ocasionado por el presunto exceso de velocidad, en el que transitaban los vehículos.

Al momento de la colisión, uno de los involucrados volcó, mientras que el segundo, se impactó contra un árbol, quedando ambos, con importantes daños materiales.

A la zona, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a los involucrados y posteriormente determinarían realizar el traslado de los lesionados.

La vialidad fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó importantes daños materiales.