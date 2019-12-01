Trump advierte a Irán con ataques a infraestructura si no acepta acuerdo

Trump advierte a Irán con ataques a infraestructura si no acepta acuerdo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 12:16:13
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Washington, Estados Unidos, 19 de abril del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia contra Irán al señalar que su gobierno podría atacar infraestructura estratégica si ese país no acepta el acuerdo que ha puesto sobre la mesa.

Durante sus declaraciones, el mandatario mencionó posibles acciones contra instalaciones como centrales eléctricas y puentes, al tiempo que calificó su propuesta como “muy justa”.

Trump también acusó a Irán de incumplir un alto al fuego, luego de presuntos ataques en el estrecho de Ormuz contra un buque francés y un carguero del Reino Unido.

En paralelo, informó que una delegación estadounidense se dirige a Pakistán con el objetivo de sostener negociaciones relacionadas con la situación.

“Caerán rápido, caerán fácil”, advirtió el presidente, en referencia a la capacidad de respuesta de su gobierno ante un eventual escalamiento del conflicto.

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