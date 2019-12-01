Fiscalía de CDMX niega fabricación de culpables en caso de feminicidio de Edith Guadalupe

Ciudad de México, 19 de abril del 2026.— La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) rechazó las acusaciones sobre una presunta fabricación de culpables y aseguró que cuenta con pruebas suficientes para sostener la detención de Juan Jesús “N”, señalado por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, de 21 años de edad.

En un comunicado, la institución afirmó que la imputación se basa en “datos de prueba” que permitirán sustentar el caso tanto en el proceso penal como ante la opinión pública.

La postura de la Fiscalía surge luego de que la defensa del detenido y sus familiares denunciaran supuestas presiones y amenazas para que se declarara culpable. A esto se suma que la familia de la víctima ha expresado dudas sobre su responsabilidad en el crimen.

Juan Jesús “N”, quien se desempeñaba como vigilante del inmueble donde fue localizada sin vida la joven, fue detenido el mismo día del hallazgo. El caso ha generado cuestionamientos por la actuación de las autoridades, desde el momento en que se reportó la desaparición.

De acuerdo con los familiares, Edith Guadalupe acudió el miércoles a un edificio en la alcaldía Benito Juárez en busca de trabajo y, tras perder contacto con ella, presentaron la denuncia esa misma noche. Sin embargo, señalaron que las autoridades acudieron al lugar hasta la tarde del día siguiente, pese a contar con información previa sobre su ubicación.

La Fiscalía indicó que existen indicios biológicos y otros elementos periciales que vinculan al detenido con los hechos. Entre ellos, mencionó evidencia relacionada con el sistema de videovigilancia del inmueble, el cual se encontraba fuera de funcionamiento cuando la joven ingresó y al que el vigilante tenía acceso.

Asimismo, la dependencia desmintió un video difundido en redes sociales que ha sido utilizado para cuestionar la investigación. Según aclaró, la grabación fue realizada días antes de la desaparición y la persona que aparece no corresponde a la víctima.

El caso continúa en proceso, mientras autoridades y partes involucradas mantienen posturas encontradas sobre lo ocurrido.