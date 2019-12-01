Le arrebatan la vida a dirigente de Cruz Roja en Celaya durante ataque armado

Celaya, Guanajuato, 19 de abril del 2026.- Un ataque armado ocurrido la noche del sábado en la colonia Villas Los Álamos terminó con la vida de Saúl Banda González, de 65 años, quien se desempeñaba como presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana delegación Celaya.

El incidente fue reportado al sistema de emergencias 911, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio. Al arribar, paramédicos localizaron a un hombre con lesiones de arma de fuego dentro de un vehículo. Tras brindarle atención prehospitalaria, fue trasladado de urgencia a un hospital; sin embargo, poco después se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con versiones preliminares, el ataque podría estar vinculado a un intento de asalto. Se presume que la víctima habría sido interceptada por personas armadas y que, al oponerse, fue agredida a disparos. Esta línea de investigación aún no es oficial y será determinada por las autoridades correspondientes conforme avancen las indagatorias.

Banda González asumió la presidencia de la Cruz Roja Celaya el 18 de noviembre de 2025, luego de la renovación del Consejo Directivo. Su historia dentro de la institución abarcaba varias décadas, ya que desde 1978 formaba parte de sus filas, consolidándose como un veterano comprometido con la labor humanitaria.

En su trayectoria profesional, destacó como abogado y socio fundador de un Colegio de Abogados A.C. Asimismo, incursionó en el ámbito empresarial como gerente de la empresa Vehículos y Motores del Bajío en 1988, además de mantener una participación constante en organismos civiles y espacios de representación social en el municipio.

Durante su gestión al frente de la Cruz Roja, impulsó diversas acciones para fortalecer la institución. Entre ellas, destacó la gestión realizada en marzo de 2026 ante el gobierno municipal, encabezado por Juan Miguel Ramírez, para evitar la reducción del subsidio mensual, buscando incluso incrementarlo en un 10 por ciento, luego de que este disminuyera de 150 mil a 80 mil pesos.

También promovió el fortalecimiento regional de la institución, logrando que la delegación Celaya asumiera la administración de la Cruz Roja en Apaseo el Grande, con el objetivo de mejorar su operatividad y ampliar la cobertura de atención.

El fallecimiento de Banda González ha generado consternación entre integrantes de la Cruz Roja y diversos sectores de la sociedad celayense, donde era reconocido por su trayectoria, liderazgo y compromiso con el servicio a la comunidad. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este hecho violento.