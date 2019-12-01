Tráiler pierde el control y derriba señalamiento en la autopista Querétaro-San Luis Potosí 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 11:34:09

Querétaro, Querétaro, 19 de abril del 2026.- En las primeras horas de este domingo, elementos de la Guardia Nacional y servicios de emergencias, se movilizaron a la carretera federal 57 Querétaro- San Luis Potosí, en donde se registró un aparatoso accidente, protagonizado por un tráiler.

Fue en la zona limítrofe, del estado de Querétaro y Guanajuato, a la altura de la localidad de Ojo de Agua, en donde la pesada unidad, perdió el control, y posteriormente chocó contra el señalamiento.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, al lugar, se aproximaron autoridades y servicios de emergencias, quienes al llegar, descartaron personas heridas.

La vialidad se vio afectada por una severa carga vehicular, ya que a causa del accidente, ambos sentidos fueron cerrados, los cuales están siendo abanderados por las autoridades.