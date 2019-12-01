Tras cateos en Morelia, Michoacán asegura 2 mil dosis de estupefaciente y detiene a dos personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 13:45:22

Morelia, Michoacán, 1 de marzo del 2026.- Como resultado de la cumplimentación de tres órdenes de cateo en distintos puntos de esta capital, fueron aseguradas 2 mil dosis de metanfetamina y detenidas dos personas presuntamente vinculadas con actividades de narcomenudeo.

Sobre el particular se informó que una de las diligencias se efectuó en un inmueble ubicado en la calle Tulipanes, en la colonia Gertrudis Sánchez. En el lugar, personal ministerial localizó y aseguró 940 dosis de sustancia con características propias de metanfetamina, además de realizar la detención de Rosa María “N”.

Posteriormente, en un domicilio situado en la calle Mezquital, colonia Valle del Real, agentes investigadores aseguraron 910 dosis del citado narcótico y detuvieron a Víctor Manuel “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

El tercer cateo tuvo lugar en un inmueble de la calle Los Encinos, en el fraccionamiento Del Bosque, donde fueron aseguradas 150 dosis adicionales de metanfetamina.

En el desarrollo de estas acciones operativas se contó con el apoyo de Policía Morelia, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), instituciones que brindaron seguridad perimetral.

Las órdenes judiciales fueron concedidas por un Juez de Control, tras la presentación de datos de prueba que justificaron las intervenciones, mismas que se llevaron a cabo con estricto apego a la legalidad y a los protocolos establecidos.