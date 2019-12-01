Donald Trump abre la puerta al diálogo con Irán tras muerte de Alí Jameneí

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 14:53:59

Washington, Estados Unidos, 1 de marzo del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que está dispuesto a dialogar con el nuevo liderazgo de Irán, tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.

En una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, el mandatario señaló que su gobierno está abierto a retomar el diálogo. “Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos”, declaró.

Trump recordó que el sábado anunció la ofensiva militar luego de dar por fallidas las negociaciones nucleares con Teherán. No obstante, sostuvo que las autoridades iraníes tardaron demasiado en buscar un acuerdo.

“Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado”, afirmó.