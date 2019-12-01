Sandra Cuevas acusa que "su vida está en peligro"; pide protección federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 14:28:47

Ciudad de México, 1 de marzo del 2026.- La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que su vida “está en peligro” y pidió protección al Gobierno federal mediante un video difundido en redes sociales.

En el mensaje, dirigido al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la exfuncionaria afirmó que desde hace tres semanas ha detectado vigilancia constante en su domicilio particular, ubicado en la colonia Santa María la Ribera, así como en sus centros de trabajo.

Cuevas señaló específicamente la Sandra Cuevas Galería de Arte, localizada en Gutenberg 39, y un restaurante próximo a inaugurar, ambos en la colonia Anzures.

Según su versión, personas desconocidas permanecen durante horas en las inmediaciones, la fotografían y la siguen cuando cambia de ubicación.

Afirmó que estos hechos han sido registrados tanto por su equipo de seguridad privada como por cámaras de videovigilancia instaladas en los inmuebles.

“Han estado por horas observando, tomando fotografías y siguiéndome. Eso me parece alarmante. ¿Estoy en riesgo?”, cuestionó en el video.

En su pronunciamiento, responsabilizó de cualquier situación que pudiera ocurrirle al diputado federal de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y a la actual alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

La exalcaldesa Cuevas sostuvo que mantiene una enemistad con ambos y afirmó que existen diferencias políticas previas.