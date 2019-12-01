Recién creada unidad antiextorsión de la SSP frustra secuestro virtual en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 13:47:51

Zitácuaro, Michoacán, 1 de marzo del 2026.- Gracias a la rápida y oportuna intervención de la, recién creada, Unidad Integral para la Atención Ciudadana con facultad especial antiextorsión, se frustró un intento de secuestro virtual en Zitácuaro. La actuación de esta unidad de reciente creación impidió que familiares de una mujer de 53 años realizaran el pago exigido por desconocidos.

Sobre el particular se informó que dicho reporte fue recibido a través de la línea de Denuncia Anónima 089, tras lo cual el personal especializado activó los protocolos de actuación y brindó atención de contención en crisis a la familia afectada.

Tras analizar la forma en que operaban los presuntos delincuentes, se identificaron características asociadas a un posible secuestro virtual, entre ellas la exigencia de un depósito bancario y la relación del número telefónico con otros intentos de extorsión; por ello, se recomendó a los familiares no realizar ningún pago y mantener comunicación controlada.

De forma paralela, elementos operativos de la Guardia Civil desplegaron un dispositivo de localización, como resultado del trabajo coordinado entre las áreas de atención, inteligencia y operación.

Como resultado de estas acciones, la mujer fue localizada en buen estado de salud dentro de un establecimiento tipo spa, donde presuntamente fue instruida a permanecer incomunicada y tomarse fotografías como mecanismo de presión. La intervención permitió evitar la consumación de la extorsión y prevenir afectaciones económicas.

La SSP exhorta a la ciudadanía a no realizar depósitos ante este tipo de llamadas y a comunicarse de inmediato al número 089, donde personal especializado brinda atención las 24 horas del día.