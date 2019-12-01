Atentan contra motociclista en Celaya, Guanajuato; perdió la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 14:09:00

Celaya, Guanajuato, 1 de marzo del 2026.- Un motociclista que iba en circulación sobre avenida El Sauz en las calles de la Colonia Los Pinos recibió varios disparos de arma de fuego que le cobraron la vida en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Alrededor de las 12:30 de este domingo reportaron sobre una persona herida por arma de fuego en la avenida El Sauz esquina Casuarinas

En el lugar arribó elementos municipales y Guardia nacional quienes pidieron apoyo a paramédicos los cuales confirmaron que ya no contaba con signos vitales un repartidor en línea

Según versiones la víctima de alrededor de 26 años de edad circulaba sobre avenida El Sauz y antes de llegar a la avenida casuarinas hombres desconocidos lo interceptaron, le dispararon en varias ocasiones hasta dejarlo sin vida y posteriormente se dieron a la fuga

De inmediato se colocó la cinta amarilla al confirmar el deceso y se pidió la presencia de la fiscalía del estado quienes llevaron a cabo el protocolo correspondiente en la escena

Una vez que agentes de investigación criminal y peritos trabajaron en conjunto para iniciar la carpeta de investigación se dio la indicaciones para retirar el cuerpo y llevarlo a las instalaciones del SEMEFO donde le practicarán la necropsia que marca la ley