Aparatosa carambola en el libramiento Norponiente, deja al menos 10 heridos en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 14:01:00

Querétaro, Querétaro, 1 de marzo del 2026.- Aparatoso accidente, se registró esa tarde, en el libramiento Norponiente, que dejó daños en al menos tres vehículos y lesiones en al menos 10 personas.

Fue a la altura de la localidad de Castillo, en dirección a la carretera libre a Celaya, en donde se registró la aparatosa carambola, a causa de la falta de pericia y el presunto exceso de velocidad en el que transitaban.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas, para brindar los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, analistas de Protección Civil, Bomberos de Querétaro y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), realizaron la valoración de 10 personas, sin embargo, determinaron que solo tres, presentaban heridas más graves y requerían traslado a un hospital.

Elementos determinaron la Guardia Nacional, son quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente, el cual además de daños, generó una severa carga vehicular en la zona.