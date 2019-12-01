Claudia Sheinbaum Pardo llama a la paz ante escalada entre Israel, EE.UU. e Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 14:46:11

Comondú, Baja California Sur, 1 de marzo del 2026.- Desde Comondú, en Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la creciente tensión en Medio Oriente tras los ataques militares de Israel y Estados Unidos contra Irán, y lanzó un llamado a la paz.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria afirmó que “México siempre abogará por la paz mundial”, al reiterar la postura histórica del país frente a conflictos internacionales.

Sheinbaum se encontraba en la entidad para informar sobre avances en la entrega de programas del Bienestar, pero aprovechó el espacio para subrayar los principios que guían la política exterior de su gobierno.

Entre ellos mencionó la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional.