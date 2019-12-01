Hallan cadáver inhumado clandestinamente en la Leandro Valle, de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 14:07:55

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo 2026.- En una propiedad en obra negra ubicada en la colonia Leandro Valle de esta ciudad de Morelia, fue hallado el cuerpo semienterrado de una persona.

Al respecto se informó que autoridades policiacas as fueron alertadas de la presencia del cadáver en el referido asentamiento.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo semienterrado de una persona, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.