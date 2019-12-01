Localizan cuerpo sin vida en entrada de fraccionamiento en Apaseo El Alto, Guanajuato

Localizan cuerpo sin vida en entrada de fraccionamiento en Apaseo El Alto, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 13:25:01
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Apaseo El Alto, Guanajuato, 17 de marzo del 2026.- En la entrada del fraccionamiento Ciudad Maderas en zona cercana a la comunidad de El Sabino fue localizado el cuerpo sin vida de una persona con huellas de violencia en el municipio de Apaseo El Alto, Guanajuato.

Alrededor de las 7:00 horas del martes, trabajadores que pasaban por el lugar alertaron a las autoridades sobre la existencia de un cuerpo inmóvil a un costado del camino.

Al llegar elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional y Municipales confirmaron que un hombre de identidad desconocida que presentaba huellas de violencia, maniatado y con impactos producidos por arma de fuego ya no contaba con signos vitales.

La cinta amarilla fue colocada dando parte a la Fiscalía del Estado, quienes minutos después arribaron para procesar la escena y comenzar una carpeta de investigación en torno a este reciente hecho, que suma siete a sucesos similares anteriores en la misma zona 

Finalmente el cuerpo fue llevado al SEMEFO en la capital del estado donde practicarán la necropsia de ley.

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