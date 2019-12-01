Golpes al crimen en varios estados: decomisos, cateos y detenidos en jornada de seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 11:58:38

Ciudad de México, 17 de marzo del 2026.- El Gabinete de Seguridad informó sobre las acciones relevantes del 16 de marzo como parte de la estrategia federal, que incluye despliegues coordinados entre fuerzas como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, con operativos en distintos estados del país.

En Baja California, particularmente en Tecate, se realizaron cateos que dejaron siete detenidos en dos acciones distintas, además del aseguramiento de droga, armas y vehículos.

En Baja California Sur, en el puerto de Pichilingue, fueron localizados 14 tambos con sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

En Chiapas y Chihuahua, los operativos derivaron en la detención de nueve personas —incluido un menor y extranjeros—, así como el decomiso de armas largas y cortas, cientos de cartuchos, vehículos y motocicletas.

En Quintana Roo, una persona fue detenida con más de 400 dosis de droga tras un reporte de robo.

Por su parte, en Sinaloa, destacaron aseguramientos de explosivos improvisados, miles de cartuchos, armas, equipo táctico y droga en Concordia y Culiacán, incluso al interior del penal de Aguaruto.

En Sonora y Tamaulipas también se reportaron detenciones y decomisos de drogas, armas y municiones, como parte de los operativos para contener a grupos delictivos.