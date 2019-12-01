Tras cateo, en Zitácuaro, Michoacán aseguran un vehículo relacionado en una investigación y detiene a una persona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 10:48:45

Zitácuaro, Michoacán, a 11 de julio 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una o orden de cateo, fue detenida una persona y asegurado un vehículo relacionado con una investigación, así como narcótico localizado durante la diligencia.

Sobre el parctualr se informó, que con base en actos de investigación realizados por el agente del Ministerio Público, se obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la posible localización de una camioneta al interior de un inmueble ubicado en la localidad conocida como La Dieta, perteneciente a la comunidad de Crescencio Morales. Dichos elementos fueron presentados ante el órgano jurisdiccional competente, que obsequió la respectiva orden de cateo.

En cumplimiento del mandato judicial, personal de la Policía de Investigación se trasladó al inmueble señalado, donde fue localizada y asegurada una camioneta de la marca Ford, tipo Expedition, color verde oscuro, relacionada con la investigación que se lleva a cabo.

Durante la diligencia fue detenido Aldo “N”, a quien le fueron localizadas cuatro bolsitas de plástico que contenían una sustancia blanca granulosa con características similares a las de un narcótico.

La persona detenida, el narcótico asegurado y el vehículo quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones correspondientes y resolver su situación jurídica conforme a derecho.