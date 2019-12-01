Detienen a "El muerto" en Mexicali; es presunto integrante de célula criminal de Sinaloa

Detienen a "El muerto" en Mexicali; es presunto integrante de célula criminal de Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 10:45:13
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Mexicali, Baja California, a 11 de julio 2026.- Personal de seguridad estatal capturó en Mexicali, Baja California, a Cristian “N”, alías “El Muerto”, presunto miembro de una célula delincuencial ligada a la mayor organización criminal de Sinaloa.

Según la información oficial, el detenido es investigado por el asesinato de agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California.

Además, el presunto integrante de Los Rusos, banda dedicada al trasiego de drogas, cuenta con varias órdenes de aprehensión, entre ellas por el delito de homicidio calificado, portación de arma prohibida de uso exclusivo del ejército, privación ilegal de la libertad, contra la salud, y robo.

También está identificado por las autoridades como el líder de una célula criminal que comete actos de violencia en la región.

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