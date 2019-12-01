Tras cateo en Puruándiro, Michoacán aseguran camioneta relacionada con investigación

Tras cateo en Puruándiro, Michoacán aseguran camioneta relacionada con investigación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 11:57:22
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Puruándiro, Michoacán, a 26 de marzo 2026.- Como resultado de acciones de investigación para el combate a delitos patrimoniales, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de La Piedad, ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Centro de este municipio.

Sobre el apechugar se informó que dicha diligencia fue en seguimiento a actos de investigación que permitieron establecer la posible ubicación de un vehículo tipo pick up, marca Dodge, tipo Dakota, color gris, relacionado con una carpeta de investigación.

Derivado de los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control la respectiva orden de cateo, misma que fue otorgada, por lo que personal de la Policía de Investigación se constituyó en el domicilio señalado.

Durante la diligencia, se obtuvo resultado positivo al localizar en el interior del inmueble la unidad con las características previamente identificadas, por lo que fue asegurada conforme a los protocolos establecidos.

El vehículo fue trasladado a un corralón autorizado, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

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