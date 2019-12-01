Listo Operativo Semana Santa 2026 para garantizar la seguridad de visitantes y población: SSC Querétaro

Listo Operativo Semana Santa 2026 para garantizar la seguridad de visitantes y población: SSC Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 12:38:35
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Querétaro, Querétaro, 26 de marzo del 2026.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los queretanos, así como de turistas que visitarán la entidad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, informó que ya se encuentra listo el Operativo Semana Santa 2026, el cual se implementará de manera integral en todo el estado a partir del 27 de marzo.

El titular de Seguridad detalló que en este esquema participan de forma coordinada la Policía Estatal, corporaciones municipales y autoridades de Protección Civil, sin descuidar la operatividad cotidiana. Asimismo, destacó que la totalidad del estado de fuerza de la Policía Estatal estará desplegada en acciones focalizadas.

Como parte del operativo, se realizarán recorridos preventivos en presas, bordos y balnearios, así como en plazas públicas y sitios turísticos con importante afluencia de personas; además, se reforzará la vigilancia en vialidades estatales mediante los dispositivos Radar, Carrusel y Alcoholímetro.

Pérez Hernández subrayó que, de igual manera, se mantiene activo el Operativo de Acción y Respuesta de Mejora Avanzada (A.R.M.A.) para el combate a delitos de alto impacto, y que estas acciones están respaldadas por el uso de la tecnología del Complejo Rhino y drones tácticos, lo que fortalece la capacidad de supervisión y respuesta en puntos estratégicos.

Finalmente, reiteró el compromiso de las autoridades de trabajar de manera coordinada para que durante este periodo vacacional prevalezcan condiciones de orden, tranquilidad y seguridad en los 18 municipios, concluyendo este dispositivo especial el 13 de abril.

 

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