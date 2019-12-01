Más de 11 mil niños en Estados Unidos se quedan sin uno de sus padres por redadas migratorias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 09:01:19

Washigton, Estados Unidos, 26 de marzo del 2026.- Al menos 11 mil niños que son ciudadanos de Estados Unidos se han quedado sin uno de sus padres debido a la ola de detenciones migratorias registrada durante los primeros siete meses del segundo mandato de Donald Trump, iniciado en enero de 2025, según una investigación del medio ProPublica.

El reporte señala que estas acciones han afectado de forma desproporcionada a familias latinas. De acuerdo con el análisis, en promedio más de 50 menores pierden cada día a uno de sus padres como consecuencia de arrestos realizados por autoridades migratorias.

La investigación también indica que las madres están siendo deportadas a una tasa cuatro veces mayor que durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025). Además, alrededor del 75 por ciento de las personas detenidas no cuenta con antecedentes penales graves.

ProPublica explicó que su análisis se basa en registros I-213 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), obtenidos por la Universidad de Washington, los cuales incluyen información sobre la ciudadanía y el número de hijos menores de cada detenido.

Los datos revisados abarcan desde finales de 2021 hasta mediados de 2025 y solo consideran arrestos realizados por ICE, sin incluir detenciones efectuadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).