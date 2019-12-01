Acribillan a titular de JAPAMI en plena vialidad de Irapuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 09:52:52

Irapuato, Guanajuato, 26 de marzo del 2026.- La violencia volvió a golpear al municipio luego de que la mañana de este jueves fuera ejecutado el director de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (JAPAMI), Roberto Castañeda Tejeda, mientras circulaba por una de las principales avenidas de la ciudad.

El ataque se registró sobre el bulevar Díaz Ordaz, en las inmediaciones de una tienda Soriana y la central camionera, donde el funcionario se desplazaba a bordo de una camioneta Volkswagen de color blanco.

Versiones preliminares indican que hombres armados le dieron alcance a la unidad en movimiento y, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones antes de escapar del lugar.

Testigos reportaron las detonaciones al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y paramédicos; sin embargo, al arribo de los cuerpos de auxilio, se confirmó que la víctima ya había fallecido.

El sitio fue resguardado por elementos policiales, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios e integración de la carpeta de investigación.

Hasta ahora, el móvil del crimen permanece sin esclarecerse y se mantiene un operativo en la zona para ubicar a los responsables.

Roberto Castañeda Tejeda, de aproximadamente 55 años, también ocupó la dirección de la JUMAPA en Celaya durante el periodo 2021–2024.