Dan sentencia de 25 años de prisión contra “El Migue” por el homicidio de “El Buda”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 13:19:22

Zamora, Michoacán, a 26 de marzo 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 25 años de prisión en contra de Miguel Ángel A., alias “El Migue”, al acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Jesús Adrián M., alias “Buda”.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba, el 13 de julio de 2023, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta marca Bajaj, tipo Pulsar, sobre la avenida Juárez, en la colonia Ramírez, cuando fue interceptada por el hoy sentenciado y otra persona, quienes accionaron armas de fuego en su contra.

Tras resultar lesionado, Jesús Adrián M. intentó huir sin detener su marcha; sin embargo, los agresores lo persiguieron a bordo de motocicletas y volvieron a dispararle, privándolo de la vida.

Una vez desahogadas las pruebas en audiencia de individualización de sanciones, el órgano jurisdiccional resolvió imponer a Miguel Ángel A. una pena de 25 años de prisión, así como el pago correspondiente por concepto de reparación del daño.