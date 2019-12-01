Protección Civil de Morelia atiende incendios en el Sur del municipio

Protección Civil de Morelia atiende incendios en el Sur del municipio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 13:23:10
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Morelia, Michoacán, a 26 de marzo 2026.- La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia, mantienen presencia y recorridos para la atención de incendios en la zona Sur del municipio. 

Ante reportes de incendios forestales en la zona de comunidades del Páramo y Piedras de Lumbre, al momento se atienden puntos aún en conflagración, sin embargo, no se reportan afectaciones a viviendas. 

Así lo informó el titular de dicha coordinación, Francisco Lara Medina, quien añadió que se estableció un puesto de control en el sitio en conjunto con la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom).

A la par, personal de la Secretaría de Bien Común y Política Social, así como de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm), ambas del Gobierno de Morelia, se sumaron a las labores.

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