Hechos violentos en Celaya, Guanajuato dejan un herido de bala y un hombre atropellado

Hechos violentos en Celaya, Guanajuato dejan un herido de bala y un hombre atropellado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 12:52:22
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Celaya, Guanajuato, a 26 de marzo 2026.- Un hombre lesionado por arma de fuego y otro por arrollamiento fue lo que resultó de un hecho violento en la comunidad de San Cayetano, perteneciente a la ciudad de Celaya, Guanajuato. 

La mañana de este jueves reportaron a las autoridades a través del sistema de emergencias 911 sobre personas lesionadas en la calle Dolores Hidalgo esquina Francisco Villa. 

Elementos policiacos y socorristas acudieron a la zona a un costado de la escuela 922 donde localizaron a un conductor de un auto con lesiones de bala mientras que otro joven motociclista presentaba heridas tras ser arrollado.

Presuntamente la víctima era el conductor del automóvil, sin embargo serán las autoridades quienes informen realmente lo ocurrido en base a la investigación 

Agentes de investigación criminal y peritos llevan a cabo las averiguaciones pertinentes para esclarecer los hechos mientras tanto las dos personas se encuentran recibiendo atención médica en un nosocomio.

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