Morelia, Michoacán a 22 de noviembre de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo llevada a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Cerrito Itzícuaro de esta capital, fueron localizados dos ejemplares de ganado relacionados con una investigación por el delito de abigeato.

Sobre el particular se informó que dichas diligencia fue realizada por un equipo multidisciplinario integrado por agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía de Investigación (PDI), personal pericial y especialistas en medicina veterinaria, con el acompañamiento de personal del Instituto de Protección Animal de Morelia.

De acuerdo con los datos que integran la Carpeta de Investigación, tras recibir la denuncia correspondiente, el agente del Ministerio Público reunió los elementos necesarios para solicitar ante el órgano jurisdiccional el mandato judicial, el cual fue obsequiado y cumplimentado en dicho predio.

Durante la inspección, los agentes localizaron un becerro de color blanco con una mancha negra en la parte posterior del cuerpo, así como una becerra de color rojizo identificada mediante una marca de herrado con la letra “A”, por lo que ambos ejemplares quedaron asegurados y a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las diligencias de ley.