Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 12:13:36

Morelia, Michoacán; 22 de noviembre de 2026.- Con el fin de seguir fomentando el civismo y espíritu de servicio en las nuevas generaciones, el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, llevó a cabo el Sorteo de Servicio Militar Nacional correspondiente a la Clase 2008 y Remisos.

Desde temprana hora de este domingo, cientos de jóvenes se dieron cita al Centro Deportivo Bicentenario, donde se llevaron a cabo los honores a la Bandera para posteriormente dar paso al proceso en el que tres jóvenes de la generación fungieron como observadores.

El sorteo de bolas negras y blancas estuvo encabezado por la Junta Municipal de Reclutamiento, y en calidad de Inspector Militar, teniente coronel de Infantería, Antonio Portillo Gómez.

En tanto que el representante militar informó que el registro fue de mil 926 inscritos, correspondiendo el sorteo de 726 bolas negras y mil 200 blancas, así como instruyó a quienes resulten seleccionados a presentarse los fines de semana de enero de 2027 en el 12 Batallón de Infantería para el cumplimiento de su servicio militar.

De esta manera, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, sigue colaborando con las autoridades militares para cumplir este ejercicio que fomenta el espíritu de civismo y servicio en las nuevas generaciones de jóvenes.